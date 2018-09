Le pagelle di Spalletti: disastro totale. L'Inter non va

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Bocciatura, grave e unanime, per Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter: contro il Parma la squadra mostra i soliti limiti di personalità ma fatica in generale a costruire occasioni anche di fronte ad una squadra evidentemente richiusa su sé stessa e pericolosa solo in contropiede. I nerazzurri pagano alcune assenze pesanti, di certo, e un turn-over che non convince: Keita da finto nueve non sembra davvero utile e lo stesso Nainggolan, invocato a gran voce dal tecnico in estate, è tra i peggiori in campo e mai in grado di dare una sferzata alla manovra.

Gazzetta dello Sport: voto 4,5

Tuttosport: voto 4,5

Corriere della Sera: voto 4,5