Le pagelle di Spalletti: non trasmette carattere alla squadra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non riesce a trasmettere il suo carattere alla squadra. Luciano Spalletti interrompe in maniera brusca la serie di vittorie, il ko ci sta ma la timidezza è eccessiva. Icardi è troppo isolato ma le non perfette condizioni dei croati sono un attenuante non da poco, vista anche la prova senza acuti di entrambi. Che dietro la prova scialba della squadra ci sia il pari tra PSV e Tottenham?

Gazzetta dello Sport: voto 5,5

Corriere della Sera: voto 5

Corriere dello Sport: voto 5,5

Tuttosport: voto 5,5