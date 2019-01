© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esordio da titolare con la maglia della Juventus è stato sicuramente positivo per Leonardo Spinazzola, grazie alla sua caratteristica più importante: la spinta offensiva sulla corsia. Con il suo apporto dimostra a tutti che sta bene e, davanti al Bologna che lo vuole e non è un mistero, regala qualche spunto di spessore, quasi come ai tempi dell'Atalanta. Prestazione ampiamente sufficiente per i quotidiani, anche da sette in pagella per La Gazzetta dello Sport e Tuttosport.

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6.5

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 6