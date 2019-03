Le pagelle di Spinazzola: esordio col botto. Personalità da vendere

© foto di www.imagephotoagency.it

Leonardo Spinazzola e un esordio in Champions League che difficilmente potrà dimenticare. La partita del numero 37 è stata perfetta: personalità da vendere, corsa, grinta e qualità. Dopo un'ora Allegri lo sostituisce, non avrebbe certo potuto reggere quei ritmi, ma il tecnico bianconero può sorridere, visto che ha ritrovato un giocatore che potrà essere fondamentale nel finale di stagione. Anche Mancini può dormire sonni tranquilli: Spinazzola è tornato, dopo un calvario molto lungo, e adesso non vuole fermarsi più.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8