Le pagelle di Spinazzola: il migliore della Roma. E il nuovo intoccabile di Fonseca

Per TMW Leonardo Spinazzola è il migliore in campo della sfida fra Roma e Sassuolo e a livello generale giocatore sempre più fondamentale per il tecnico Fonseca. La Gazzetta dello Sport lo premia con un 7 spiegando che "scala il campo con leggerezza" e pure per Tuttosport è il migliore in campo. Soprattutto perché oltre ad attaccare e difendere, costringe Berardi a restare costantemente lontano dalla sua zona prediletta.

Le pagelle di Spinazzola

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7

la Repubblica: 7