Le pagelle di Spinazzola: la sua fascia è champagne, a sinistra è devastante

vedi letture

Infortuni alle spalle, Leonardo Spinazzola si è ripreso la fascia sinistra della Roma. L'ex Juventus è titolare inamovibile e contro l'Hellas Verona ha spiegato il perché con una grandissima prestazione. Una prova da 7 per noi di Tuttomercatoweb.com, così come per La Gazzetta dello Sport secondo cui "La sua fascia è champagne". Stesso voto da Corriere della Sera e Corriere dello Sport per "una partita piena di cose", con tanto di traversa finale. Mezzo punto in più da Tuttosport, che utilizza un termine esatto: devastante.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Vocegiallorossa.it: 7