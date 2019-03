Le pagelle di Spinazzola: non tradisce Allegri. Quasi meglio a destra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non è stato il migliore della Juventus, ma Leonardo Spinazzola non ha tradito le aspettative di Allegri, che lo ha mandato in campo nel 4-1 contro l'Udinese. Prestazione più che positiva, specie se si considera che è stata la seconda da titolare in campionato: non era scontato che l'ex Atalanta si facesse trovare pronto. Invece Spinazzola convince e si permette anche il lusso di sfondare su una fascia non sua, come evidenzia Tuttosport: "Quasi quasi a destra va anche meglio". Un'arma in più a disposizione di Allegri, evidenzia TMW.