Le pagelle di Spinazzola - Rotto a chi? Prova super e frecciata all'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il migliore della Roma, senza alcun dubbio. "La miglior risposta: sul campo, senza perdersi in parole inutili. Se questo è un giocatore rotto... Travolgente", sentenzia questa mattina La Gazzetta dello Sport. "Gioca la miglior partita da quando è alla Roma", le fa eco il Corriere dello Sport. Leonardo Spinazzola, ieri sera contro il Genoa, si è preso infatti una gran bella rivincita contro tutti i suoi detrattori. In campo come se avesse trascorso una settimana normale, decisivo per il gol del raddoppio giallorosso e già perfettamente reintegrato nella rosa di Fonseca nonostante nei giorni scorsi fosse a un passo dall'Inter. Perché adesso la Roma è il suo presente e, con ogni probabilità, anche il suo futuro.

Questi tutti i voti di Leonardo Spinazzola:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

VoceGiallorossa: 7