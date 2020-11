Le pagelle di Spinazzola: si improvvisa regista basso, può fare di tutto

Un'altra grande prestazione per Leonardo Spinazzola, ampiamente sufficiente in tutte le pagelle sia dei quotidiani sportivi che di TuttoMercatoWeb. Riesce a giocare in maniera perfetta da centrale di difesa, improvvisandosi anche regista basso quando la palla parte dai suoi piedi. Ormai può fare di tutto, ottimo jolly in qualsiasi situazione.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7