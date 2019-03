Le pagelle di Spinazzola: una vera furia. Il calvario è davvero finito

© foto di www.imagephotoagency.it

Leonardo Spinazzola non si ferma più e le buone notizie sono sia per Roberto Mancini che per Massimiliano Allegri. Una vera e propria furia sulla fascia sinistra e proprio dal suo piede mancino è nato il gol dell'1-0 di Sensi. I suoi piedi sono su due reti e oltre a questo ne cerca uno meraviglioso con un pallonetto. È il suo momento e il calvario è finalmente soltanto un lontano ricordo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

QS: 7,5

Tuttosport: 7,5