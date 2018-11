Le pagelle di Sportiello - Contro le sue ex si scatena

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Contro le sue ex squadre Marco Sportiello si scatena. Lo scorso anno, quando difendeva i pali della Fiorentina, parò qualsiasi cosa all'Atalanta. Ieri si è ripetuto contro i viola; non a caso La Gazzetta dello Sport lo ha premiato con un bel 7,5 in pagella: "Decisivo su Simeone e Biraghi, ottima presa su Pjaca. Salvato dal palo sul colpo di testa di Beghetto, sorpreso da Benassi". Mezzo voto in meno da Tuttosport: "Almeno tre interventi sopra le righe. Decisivo quello che nega a Chiesa il raddoppio"

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

La Nazione: 7