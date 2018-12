© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pomeriggio da dimenticare per Darijo Srna. L’esperto difensore del Cagliari ha disputato una gara non all’altezza contro l’Udinese. Come scrive la Gazzetta dello Sport: “Non era lui. Abassato e messo in croce dalla velocità di D’Alessandro, aggirato da Pussetto”. Questo invece il commento di TMW: “Sulla destra spinge pochissimo e ha il grande demerito di lasciarsi superare troppo facilmente da Pussetto per il gol dell'1-0 al 39’”.

TuttoMercatoWeb.com: 5.

Gazzetta dello Sport: 4,5.

Tuttosport: 5.