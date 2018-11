Le pagelle di Srna - Troppo lento per essere vero. L'assist non basta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'assist per il gol di Pavoletti non basta a Darijo Srna per conquistare la sufficienza. Voto 5 da parte di TMW: " Difficile giudicare la gara dell'ex Shakthar, autore fra l'altro dell'assist per il 2-1 di Pavoletti. Sul primo gol della SPAL decisiva la sua deviazione (involontaria). Sul secondo gol si fa beffare da Antenucci con troppa facilità". Stesso voto per La Gazzetta dello Sport: "Andamento lento, anzi lentissimo. Unico merito il corner recapitato sulla testa di Pavoletti. Da fermo, appunto".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 5,5