"Se dopo 8 giornate i nostri attaccanti sono ancora a secco io mi preoccupo". Il campanello d'allarme era già suonato e l'eco è arrivato fino a Ivan Juric. L'Hellas Verona non segna al Napoli, segna poco in generale. Non segna per niente l'attacco, zero anche Mariusz Stepinski. L'attaccante polacco perde il derby con Milik, non riesce a sbloccarsi, non incide pià di tanto e per questo viene sostituito. Per Tuttomercatoweb.com però la sua prestazione è sufficiente per il buon lavoro fatto per la squadra.

Bocciatura da La Gazzetta dello Sport, che gli dà 5 in pagella, al pari del Corriere della Sera. Mezzo punto in più dal Corriere dello Sport, che in parte lo salva perché è solo un grande Meret a negargli la gioia del gol. Stesso voto da Tuttosport, che sottolinea come abbia inciso poco, ma anche come venga cercato con poca insistenza dai compagni di squadra.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5