"Sul gol dell'1-0 sbaglia tutto. Si riscatta in parte nel finale negando per due volte il gol a Dzeko". Il 174° derby della capitale non è stato sicuramente il derby dei... portieri. Male Thomas Strakosha, ancora peggio Pau Lopez. Ma almeno l'estremo difensore della Lazio è riuscito comunque a riscattarsi, seppur parzialmente, con un paio di interventi decisivi e salva-risultato nel corso del match. Peccato, però, che nei ricordi dei tifosi biancocelesti sia destinata a restare impressa solo la sua uscita scellerata del primo tempo. Incerta e timorosa, proprio come tutta la sua squadra ieri sera.

Questi tutti i voti di Thomas Strakosha:

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

LaLazioSiamoNoi: 5