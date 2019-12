© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima volta in Serie A per Gabriel Strefezza, che contro il Torino segna e non solo. Il primo gol è soltanto la ciliegina sulla torta di una prestazione splendida, soprattutto nel primo tempo. Se la SPAL batte il Torino in trasferta buona parte del merito è anche sua: dribbla, tira, fornisce assist. E merita il 7 di Tuttomercatoweb.com e de La Gazzetta dello Sport, che ne elogia la capacità tecnica e la grande ispirazione della serata. E' sicuramente tra i più pericolosi, tant'è che Tuttosport lo premia con un 7,5, ricordando che oltre alla rete aveva fornito anche un assist delizioso a Paloschi. Anche da Corriere dello Sport e Corriere della Sera arriva il 7.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7