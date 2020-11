Le pagelle di Stroppa: di più non può, il Crotone si distingue ma ha un problema

Giovanni Stroppa non sta facendo male sulla panchina del Crotone, ma qualche problemino è stato palesato anche nel match contro la Lazio. La sua squadra è sempre coraggiosa e piacevole da vedere, ma non riesce ancora a coniugare il bel gioco con i risultati. Nelle pagelle dell'allenatore non ci sono gravi insufficienze. Da La Gazzetta dello Sport arriva un 6: "Il suo Crotone sa come avvicinare l'area, da lì in poi qualcosa manca". Per il Corriere dello Sport "di più non può, il Crotone si distingue per l'anima e non molla fino alla fine", così come per Tuttosport.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5,5