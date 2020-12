Le pagelle di Stroppa: ha eccellenti idee e buoni interpreti, ma la filosofia giochista non paga

Dopo due risultati utili, il Crotone conosce di nuovo la sconfitta contro la Sampdoria. Non viene bocciata in toto la prestazione della formazione pitagorica, allenata da GiovannI Stroppa, a cui viene assegnata la sufficienza da La Gazzetta dello Sport perché "Ha eccellenti idee, buoni interpreti e una squadra che corre tanto". Anche il Corriere dello Sport gli dà la sufficienza in pagella, mentre da Tuttosport arriva un 5,5 e secondo il quotidiano "la filosofia 'giochista' non paga".

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 6