Le pagelle di Sturaro - Prima da titolare, non ripete l'exploit con la Juve

La nota positiva è senza dubbio il suo rientro in campo da titolare. Dopo l'esordio con gol dopo pochi istanti dal suo ingresso contro la Juventus, Stefano Sturaro non ha dato continuità alla prestazione di due settimane fa. Gara in salita per lui, e per tutto il Genoa, in quel di Udine. Questo il commento di TMW: "Male nel primo tempo alle spalle di Kouamé, meglio nella ripresa quando Prandelli lo riporta nel suo ruolo. Ma comunque non fa la differenza".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Il Secolo XIX: 5,5

Genoanews1893.it: 5,5