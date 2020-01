"Non ha determinato". Parola di Stefano Pioli, che come molti ha dovuto constatare la giornata no di Suso, ieri incoronato da tutti gli osservatori come peggiore in campo nel pari tra Milan e Sampdoria. Pioggia di 4, per lo spagnolo rossonero: da quello de La Gazzetta dello Sport ("non gliene riesce una") al Corriere della Sera ("Spettrale, fischi meritatissimi"). Passando per il Corriere dello Sport ("Un disastro e fa infuriare San Siro") e Tuttosport, durissimo: "Continua a essere la zavorra, si trovasse una squadra a gennaio".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4

MilanNews: 4,5