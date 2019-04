© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ci sono casi, nel calcio, che andrebbero studiati e chissà se si arriverebbe ad una soluzione. Suso, ad esempio, ha tutta la classe del mondo, ma a volte se ne dimentica. Troppo spesso a dire il vero. Contro la Juventus è tra i peggiori in campo, ennesima certificazione del fatto che non è proprio stagione. Allo Stadium non la sua prestazione più brutta, ma vaga troppo senza incidere, non trovando mai la posizione giusta. Per La Gazzetta dello Sport la sua prestazone da 5, mezzo punto in più dal Corriere della Sera, che usa poche parole per descrivere la prestazione dell'ex Liverpool: "Leggero e senza ghiaccio, come un aperitivo uscito male.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Milannews.it: 6,5