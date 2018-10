Le pagelle di Suso: precisione impressionante. Tutto passa da lui

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il migliore in campo del Milan, anche senza segnare. Suso è la vera anima dei rossoneri e i due assist per Higuain nella gara contro il Chievo ne sono la prova. Continuità e precisione sono impressionanti ma non solo. Tutto l'attacco, Higuain compreso, è aggrappato ai suoi piedi e le azioni pericolose della formazione di Gattuso passano dai suoi piedi.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 7,5