Le pagelle di Szczesny: parate e miracoli. Fa quel che può

Se la Juve non è sprofondata ancora più in basso nella sfida dell'Allianz Stadium contro l'Ajax lo deve soprattutto a Wojciech Szczesny, portiere bianconero autore di almeno due parate che hanno salvato il risultato. Incolpevole su entrambe le reti degli olandesi. Quello su Ziyech a inizio ripresa è un vero e proprio miracolo, perché non è l'attaccante a sbagliare ma lui a restare in piedi e ad alzare il braccio sul tiro a botta sicura. Nota positiva nella serata da dimenticare per la Vecchia Signora.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

QS: 7,5

Tuttosport: 6,5