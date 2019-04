© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Se l'Inter è passata in vantaggio contro la Juventus ieri sera a San Siro il merito è certamente di Nainggolan, ma le colpe sono anche dalla parte di Wojciech Szczesny. Il motivo? La respinta goffa sul tiro del Ninja, su cui sicuramente poteva fare di più. L'estremo difensore polacco, però, poi s'è rifatto con begli interventu su Icardi, Perisic, Joao Mario e de Vrij. E' per questo che raggiunge la sufficienza per La Gazzetta dello Sport, mentre per Tuttosport è addirittura da 6,5 la sua prestazione, al di là di quell'errore. Solo 5,5 invece dal Corriere della Sera, che sottolinea come quello di ieri sera sia il suo primo grave errore alla Juventus.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttojuve.com: 5,5