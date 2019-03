'Fix the name', si legge nel titolo delle pagelle di TMW riguardanti il Salisburgo ed in particolar modo Dominik Szoboszlai. Alla Red Bull Arena brilla la stella del classe 2000, talento in rampa di lancio del calcio europeo. Per il Corriere dello Sport 'ha una personalità da giocatore di livello internazionale'.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb 7

Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 6

La Repubblica 6,5