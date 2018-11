Le pagelle di Tanasijevic: doppio giallo in 5'. Come non esordire in A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come non esordire in Serie A. Strahinja Tanasijevic in soli 18 minuti è riuscito a entrare in campo, prendere l'ammonizione e ricevere la seconda con relativa espulsione. Difficile fare peggio anche se non è tutta colpa sua, visto che è stato mandato in campo anche se troppo acerbo. Il suo ingresso in campo non aveva molto senso.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

La Repubblica: 5