Le pagelle di ter Avest: 45' di buchi, la sua partita è un incubo

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Più che una partita, un incubo lungo novanta minuti. Hidde ter Avest, 21 anni, forse ieri ha vissuto la peggior serata calcistica della sua giovane carriera. E' l'anello debole di una difesa che regge contro l'Inter, brava a sfruttare perlopiù i suoi errori. Manda subito in porta Joao Mario, poi soffre per l'intera partita. Per un tempo è un buco continuo nella retroguardia dell'Udinese.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5