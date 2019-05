Le pagelle di ter Stegen: condivide il "Grande Sonno" sul 4-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel primo tempo Marc André ter Stegen riesce a blindare la porta del Barcellona in più di un'occasione, salvando su Robertson prima, su Van Dijk nel secondo tempo con un riflesso da gatto. La sfortuna però arriva con il tiro di Wijnaldum, che riesce a toccare ma non a stoppare, causa rimbalzo sul terreno beffardo che fa finire il pallone in porta. Condivide "il grande sonno" della difesa sul 4-0, secondo La Gazzetta dello Sport ed è questo il motivo dell'insufficienza. Però se il risultato era ancora in bilico il merito era suo.

I VOTI:

TMW : 6,5

La Gazzetta dello Sport : 5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5

La Repubblica: 5