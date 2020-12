Le pagelle di Theo Hernandez: si può scomodare Cafù oppure si offende?

Un'altra grande giornata per Theo Hernandez, con un'evidente simbolo: la cavalcata per il raddoppio rossonero, con assist meraviglioso a Saelemaekers che deve solo appoggiare in rete. Secondo La Gazzetta dello Sport è come Ibra per la forza e il coraggio che trasmette. Invece Tuttosport scomoda addirittura Cafù, se non si offende.

TMW 7

Gazzetta dello Sport 7,5

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7

Corriere della Sera 7