Le pagelle di Theo Hernandez: spinge, ma tanti errori. E il finale è un supplizio

Serata da alti e bassi per Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan che ieri ha battuto i norvegesi del Bodo Glimt nei preliminari di Europa League. Troppi errori tecnici per lui, come sottolinea La Gazzetta dello Sport (voto 5,5: "Il finale è un supplizio") quello vero si vede solo nell'azione del raddoppio. Niente sufficienza anche per il Corriere dello Sport ("nella ripresa è un fantasma") e per Tuttosport ("dietro latita ma quando spinge è pericoloso").

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 6

MilanNews: 6