Le pagelle di Theo Hernandez: un gol da punta. Come sempre meglio che in difesa

vedi letture

Le due facce di Theo Hernandez tutte in una partita, raccontate anche dalla pagella di Tuttomercatoweb.com che di lui dice "quando attacca il Napoli, dimostra perché non è ancora uno dei tre migliori terzini sinistri d'Europa. Quando attacca il Milan, fa capire perché può diventarlo". Rischia il rosso per il fallo su Milik ma è in pratica il migliore della formazione rossonera su tutti i quotidiani oggi in edicola. Una crescita esponenziale che lo rende sempre più simbolo del nuovo corso rossonero.

I VOTI DI HERNANDEZ

Tuttomercatoweb 6.5

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 6.5

Tuttosport 6.5

Corriere della Sera 6.5

Repubblica 7

Milannews 6.5