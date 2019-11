© foto di www.imagephotoagency.it

"Tante idee, forse troppe per un Genoa che avrebbe bisogno di stabilità e praticità", è la lettura odierna de La Gazzetta dello Sport. Nonostante faccia un solo cambio di formazione rispetto alla gara con la Juventus, l'esperimento di Thiago Motta stavolta non va a buon fine e a inizio ripresa arriva così un'ulteriore modifica tattica: Agudelo dalla mediana alla trequarti. Il suo Grifone è però ancora un cantiere aperto e le insufficienze unanimi di questa mattina (c'è addirittura un 4 in pagella) non devono comunque sottrargli il tempo necessario per plasmare la sua nuova squadra. Con qualche incidente di percorso tollerabile, proprio come quello di ieri al Ferraris con l'Udinese (1-3).

Questi i voti di Thiago Motta:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4