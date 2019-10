Le pagelle di Toloi: notte di affanni, ne esce devastato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sterling è un cliente duro, ma la serata è no per Rafael Toloi: il leader difensivo dell'Atalanta ce la mette tutta ma il mismatch è evidente in almeno due gol. La Gazzetta dello Sport sottolinea che per lui è "una notte di affanni in serie, non tiene mai il passo dell'avversario e ne esce davastato". Benino nel primo tempo, poi perde le distanze e tutta la retroguardia nerazzurra crolla come un castello di carte.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5