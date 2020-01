© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sandro Tonali sale in cattedra, proprio contro la squadra che rese grande quello che in tanti definiscono il suo predecessore: Andrea Pirlo. "Flusso costante di qualità. Copre, crea, sovrasta per lunghi tratti i centrocampisti del Milan, che possono rispondere soltanto con la corsa", è il commento de La Gazzetta dello Sport accanto al suo sacrosanto 7 in pagella. La luce del Brescia di oggi, quella - senza alcun dubbio - di una big in un domani ormai molto vicino. Perché Tonali, pur essendo un classe 2000, è un talento di livello superiore. Uno che vede l'azione prima degli altri, giostra la manovra con personalità da trentenne e, all'occorrenza, prova anche a fare tutto da solo. "Veramente bravo", anche secondo il Corriere dello Sport.

Questi tutti i voti di Sandro Tonali:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5