Le pagelle di Tonali: ingolfato e innervosito dal Genoa, non è mai determinante

Non brilla Sandro Tonali nel pareggio contro il Genoa. Il suo Brescia sciupa l'occasione di conquistare i tre punti e la prova del suo uomo più rappresentativo è deludente. Da 5 per noi di Tuttomercatoweb.com, così come per La Gazzetta dello Sport che lo vede "ingolfato e innervosito dai genoani". Stesso voto dal Corriere dello Sport, che scrive come non sia "mai determinante in fase di impostazione". Mezzo voto in più da Tuttosport e dal Corriere di Brescia che nota come sia "fisicamente in difficoltà".

I VOTI DI TONALI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere di Brescia: 5,5