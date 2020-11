Le pagelle di Tonali - Milan montagna difficile da scalare. Altra prova negativa per l'ex Brescia

“Il percorso verso la luce è lungo e faticoso”, scrive la Gazzetta dello Sport parlando della prestazione di Sandro Tonali contro il Lille, la cui forbice di voti va dal 4,5 al 5,5. Renato Sanchez lo sovrasta in tutto, e in generale, come sottolinea il Corriere dello Sport, “gioca una gara sotto ritmo limitandosi al compitino”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Tuttosport, quotidiano per cui “il Milan resta una montagna difficile da scalare, altra prova incolore”.

Le pagelle di Tonali

TMW 5,5

Gazzetta dello Sport 4,5

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 4,5

la Repubblica 4,5

Corriere della Sera 5