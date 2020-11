Le pagelle di Tonali: partita a due volti, pregevole la verticalizzazione per l'1-0

Sandro Tonali deve ancora crescere per essere il titolare di un Milan primo in classifica, con Bennacer e Kessie praticamente intoccabili. In compenso con il Lille regala una pregevole verticalizzazione che porta al gol del vantaggio. Per Tuttosport è una prestazione a due volti, meglio nel secondo tempo rispetto all'inizio. Tutte sufficienze, anche se i tre giornali sportivi non danno un mezzo voto in più.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6,5