Le pagelle di Tonali: perde con Kulusevski, sempre più in difficoltà dopo il lockdown

Da quando il calcio è ripartito, Sandro Tonali non è più quello del periodo pre-lockdown. Tanti errori da parte del classe 2000, specie in fase difensiva, come ieri contro Kulusevski e il Parma. La sua prova è da 5,5 per La Gazzetta dello Sport, che come attenuante dà la condizione fisica non delle migliori. Stesso voto da Corriere dello Sport e Tuttosport, che sottolinea come sia "sempre più in difficoltà nel dopo lockdown". Dal Corriere della Sera e da Tuttomercatoweb.com arriva una sufficienza stentata.

I VOTI DI TONALI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 6