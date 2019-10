© foto di www.imagephotoagency.it

Giudizi discordanti per il giovane talento del Brescia. Per La Gazzetta dello Sport è il migliore delle Rondinelle e merita 7, sufficiente invece su altri quotidiani. Il Corriere della Sera, per esempio, gli dà 6: passo, tecnica, efficacia. "E' fuori categoria rispetto al resto della squadra ma si esaurisce presto". Di opposta visione la pagelle di Tuttomercatoweb.com, che parla di una "prima parte del primo tempo in sofferenza" e poi di un Tonali che "cresce col passare dei minuti e nella ripresa prende in mano la solita bacchetta da maestro d'orchestra".

I voti

Tuttomercatoweb.com 6

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 6

Corriere dello Sport 6.5

Corriere della Sera 6