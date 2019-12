© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo gol per Ernesto Torregrossa. L'attaccante del Brescia è stato preziosissimo per raggiungere la vittoria importantissima contro il Lecce nello scontro del "Rigamonti". Oltre alla rete, due assist per i compagni per un 3-0 che rilancia le Rondinelle: "Scelto come spalla per Balotelli - il commento di TMW - lo fa nel modo migliore lavorando sui fianchi degli avversari e contribuendo al gol del vantaggio con una bella sponda e a quello del 3-0 mostrando mestiere e capacità di lettura dell'azione".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5