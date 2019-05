© foto di PhotoViews

Hamed Traore è stato uno dei grandi protagonisti del finale di stagione dell'Empoli e per poco non è riuscito, con il suo gol, a regalare la salvezza ai toscani. Per essere un classe 2000 ha dimostrato di avere già la giusta mentalità per fare bene eccome in Serie A. La Fiorentina lo ha in pugno ma manca ancora qualcosa per poterlo tesserare: proprio quella Fiorentina che ha condannato l'Empoli, pareggiando al Franchi contro il Genoa.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6

FcInterNews.it: 7