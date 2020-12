Le pagelle di Traoré: il gol in avvio è un regalo di Natale che si merita

Pronti via, Hamed Traoré sblocca Sampdoria-Sassuolo dopo solo un minuto. Il giovane, ormai tra le certezze di De Zerbi, è tra i migliori in campo della gara, ma più in generale è sempre più centrale nel progetto neroverde. “Il gol in avvio - scrive La Gazzetta dello Sport, voto 7 - è un regalo di Natale che si merita per l’intraprendenza”.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5