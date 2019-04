© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli è stato battuto dall'Empoli, ma soprattutto ha sbattuto contro Hamed Junior Traorè. Il giovanissimo centrocampista, promesso sposo della Fiorentina, è stato tra i migliori in campo al Castellani nel successo dei ragazzi di Andreazzoli. "Jolly vero", scrive il Corriere dello Sport, che ne mette in evidenza quantità e soprattutto qualità. Un piccolo difetto lo mette in risalto Tuttosport, per cui il giovane ivoriano scende in campo con "animosità eccessiva". Voti comunque ben più che positivi, anche se la forbice è abbastanza ampia: noi di TMW gli abbiamo assegnato un rotondo 7.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5