Le pagelle di Troost-Ekong: errore da matita blu su Sensi

Errore da matita rossa sul gol, scrive La Gazzetta dello Sport per descrivere la prestazione di William Troost-Ekong, tra i peggiori in campo nel pari dell'Udinese contro il Sassuolo. Sufficienze sparse, per il difensore friulano. L'abbaglio sul gol di Sensi, comunque, resta e pesa sui giudizi.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4,5