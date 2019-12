© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Para uno dietro l'altro CR7, Higuain e Dybala, con il mito Buffon che lo guarda. A 18 anni. Ora la sfida è esserci tra 23 anni, come Gigi". La Gazzetta dello Sport celebra così la sontuosa prova del classe 2001 Stefano Turati all'Allianz Stadium. Nella tana di un certo Buffon, in casa della (ex) capolista Juventus, il giovanissimo portiere del Sassuolo ha tirato fuori tutta la sua sana follia e stoppato i campioni bianconeri con parate d'autore. "È un po' matto, come dice De Zerbi. Ma è anche un fantastico talento. Aveva un solo problema: chiamare mamma a fine partita", è stata infatti la lettura del Corriere dello Sport. Strepitoso e giustamente premiato quest'oggi, dunque, con una pioggia di ottimi voti in pagella: spunta addirittura un 10, sulle colonne di TuttoSassuoloCalcio.

Questi tutti i voti di Stefano Turati:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

TuttoSassuoloCalcio.com: 10