© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al Tardini sfila la meglio gioventù della Serie A. In casa Roma c'è, ad esempio, Cengiz Under che - come detto anche da Di Francesco - è in grande crescita. Le sue qualità non sono in dubbio, il turco sa come fare a spaccare le partite con la sua velocità e a Parma c'è riuscito. E' grazie a lui che si crea la superiorità numerica in attacco, la difesa del Parma forse ha sognato i suoi scatti pure stanotte. Abbattuta, da Cengiz.

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7