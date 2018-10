© foto di Federico De Luca

La sua decisione di non andare a rivedere l'azione che ha portato all'assegnazione del calcio di rigore su Federico Chiesa al VAR continua a far discutere e i commenti sul suo operato nella sfida del Franchi tra Fiorentina e Atalanta sono impietosi. Paolo Valeri, arbitro della gara di ieri a Firenze ha sbagliato e non si è fatto aiutare dalla tecnologia: la frittata è servita.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 4,5