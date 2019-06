© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il migliore della sua squadra. Se il Liverpool non ha incassato gol ieri sera è anche per merito di Virgil Van Dijk. Il difensore dei Reds viene premiato nella pagelle di TMW. Questo il commento: “Ha il cartellino di platino e un cartellone extralarge: non si passa. Quando nella ripresa chiude in diagonale su Son, che è più veloce e più scattante, dimostra perché è il centrale più costoso del mondo”.

TuttoMercatoWeb: 7

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 8