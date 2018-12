© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Empoli è stato il suo primo amore e forse anche per questo decide di non farlo soffrire. Matias Vecino ieri è tornato al Castellani, ma è parso lontanissimo da quel giocatore che aveva incantato da quelle parti fino a raggiungere l'Inter. Lontano dalla forma migliore, fa il girovago in campo, senza dare mai sicurezza in fase d'interdizione né prepotenza in quella offensiva. Arrugginito e la squadra che non brilla non lo aiuta.

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 5