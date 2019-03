© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Matias Vecino è stata la mossa tanto a sorpresa quanto vincente di Luciano Spalletti nel derby di ieri sera. Il numero 8 nerazzurro è stato imprendibile nel primo tempo e ha mandato in tilt Gattuso che aveva preparato la sfida senza pensare a quello che aveva in mente il suo collega. Cala alla distanza ma il suo impatto nella stracittadina è stato decisivo e se l'Inter ha trovato tre punti fondamentali per la Champions lo deve anche all'uruguaiano, capace di sbloccare la partita dopo una manciata di minuti facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7